إليك الطريقة في 4 خطوات.. هكذا تزيل "قطران الطريق" من السيارة

برلين - (د ب أ):

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح السيارات أكثر عُرضة لمواد تخرج من الطريق مثل القار أو مايعرف أيضا بالقطران. وتلتصق هذه المادة اللزجة بالإطارات وتنتشر على جوانب السيارة وأسفلها بفعل حركة الدوران، مكونة بقعا عنيدة على الطلاء.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه في أيام الصيف الحارة يتحول البيتومين في طبقات الأسفلت إلى مادة لزجة شبه سائلة تلتصق بسهولة بالإطارات وتنتقل بفعل قوة الطرد المركزي خاصة إلى الجهة السفلى من جوانب السيارة والعتبات والمصدات والأبواب.

وعند تركها لفترة طويلة دون تنظيف تبدأ هذه البقع بالجفاف والتصلب، مما يصعب من عملية إزالتها لاحقا. والأصعب من ذلك أن شامبوهات السيارات العادية تكون غير فعالة غالبا ضد هذا النوع من الاتساخات، مما يجعل استخدام مزيلات القطران المتخصصة أمرا ضروريا.

طريقة إزالة القطران

وأوضحت المجلة الألمانية أنه تتم إزالة القطران من طلاء السيارة على النحو التالي:

الغسل المسبق: ينبغي إزالة الغبار والاتساخات باستخدام شامبو سيارات متعادل الحموضة وماء نظيف، مع مراعاة عدم استخدام المزيل على سطح ساخن، حتى لا يجف بسرعة ويترك أثرا.

تطبيق المزيل: يتم وضع مزيل القطران على البقعة باستخدام قطعة من قماش "المايكروفايبر" النظيف والناعم أو رشه مباشرة على المنطقة المتأثرة، ثم تركه يتفاعل والانتظار من دقيقة إلى خمس دقائق حسب تعليمات الشركة المصنعة، مع مراعاة عدم تركه يجف على السطح.

المسح برفق: ينبغي مسح بقايا القطران بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة دون فرك قوي لتجنب الخدوش.

غسل المنطقة: ينبغي غسل بقايا المزيل بالماء والشامبو لحماية الطلاء ومنع أي تفاعل مع منتجات العناية الأخرى. وينصح بإعادة تطبيق طبقة حماية على المنطقة؛ لأن المزيلات قد تُزيل طلاء الحماية الأصلي.