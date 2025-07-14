فولكس فاجن تكشف عن سيارة جديدة يمكن تحويلها إلى مكتب متنقل.. صور

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق النسخة الهجين eHybrid من سيارتها "مالتي فان" Multivan.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخة الدفع الهجين Plug-In تأتي مزودة بطارية بسعة 19.7 كيلووات/ساعة، وقدرة على القيادة الكهربائية الخالصة لمسافة تصل إلى 95 كيلومتر، وهو مدى يعد مثاليًا للرحلات القصيرة والتنقلات اليومية الهادئة والصديقة للبيئة.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن الطاقة الكهربائية يمكن أيضًا استخدامها لتشغيل مكيف الهواء أو التدفئة أثناء التخييم في الهواء الطلق دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي، وهو ما يجعل السيارة Multivan eHybrid خيارًا عمليًا لعشاق السفر والرحلات في الطبيعة.

وفي نسختي eHybrid 4 Motion يجمع النظام الدفع ما بين محرك بنزين TSI سعة 1.5 لتر بقوة 130 كيلووات/ 177 حصان ومحرك كهربائي بقوة 85 كيلووات 110 حصانا في المقدمة، أما عند تفعيل وضع القيادة الرياضية (S)، فيدخل المحرك الكهربائي الخلفي بقوة 100 كيلووات/ 136 حصان في نظام الدفع.

وتتسارع السيارة الهجين Multivan eHybrid من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 8.9 ثانية وتصل السرعة القصوى إلى 200 كم/س.

ومع البطارية المشحونة وخزان الوقود الكامل، يبلغ المدى الإجمالي للسيارة حوالي 700 كم، ولكن هذا الرقم قد ينخفض عند استخدام قدرات القطر أو التحميل الثقيلة.

وتدعم السيارة أيضًا الاسترجاع الذكي لطاقة الفرامل، وخلال فترات التوقف أثناء الشحن، يمكن للركاب الاستمتاع بمجموعة من الألعاب الترفيهية التفاعلية، التي وفرتها فولكس فاجن بالتعاون مع Air Console، بما في ذلك لعبة Uno وPac-Man.

وتوفر سيارة فولكس فاجن الهجين مرونة عالية في الاستخدام الداخلي، سواء كمكتب متنقل أو كمساحة للتخييم أو للنقل، ويمكن إزالة المقاعد وتغيير مواقعها.

وتتوفر السيارة Multivan بطولين؛ النسخة الأساسية بطول 4.97 متر، والنسخة الأطول بطول 5.17 متر، والتي توفر مساحة تحميل أكبر، كما يمكن تحميل حتى 100 كجم على السقف، أو 2000 كجم عبر مقطورة مزودة بفرامل.