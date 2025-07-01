لادا تطرح النسخة الأحدث من "جرانتا" بسعر يعادل 750 ألف جنيه.. صور

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة أفتوفاز الروسية المالكة لعلامة "لادا" Lada التجارية، عن بدء مبيعات الطراز الجديد لادا جرانتا Active Cross، والذي يطرح لأول مرة بصيغة "كروس ليفت باك" ضمن مجموعة سيارات لادا.

وبحسب الشركة الروسية فإن النسخة الأحدث من لادا جرانتا تعد منتج فريد من نوعه حيث يجمع بين التصميم الرياضي وارتفاع الخلوص الأرضي، بالإضافة إلى جانب حماية خارجية بارزة للهيكل.

يعتمد الطراز "أكتيف كروس" الجديد على نسخة جرانتا Comfort ويقدم بمحرك 8 صمامات بقوة 90 حصانًا مع ناقل حركة يدوي، بينما تأتي النسخة الأعلى تجهيزًا بمحرك 16 صمامًا بقوة 106 حصانًا وناقل حركة يدوي.

زودت سيارة لادا الجديدة بنظام تعليق معدل وعجلات مقاس 15 بوصة مزودة بإطارات 195/55، ما يرفع من مستوى الخلوص الأرضي ليبلغ 198 ملم، وهو رقم قريب من سيارات الدفع الرباعي من LADA، ما يمنح السيارة قدرات أفضل على الطرق الوعرة ومناسبة للأنشطة الترفيهية والمغامرات.

تمتلك لادا جرانتا أكتيف كروس الجديدة قياسيًا تكييف هواء، وسادتين هوائيتين، نظام تدفئة للمقاعد الأمامية والمرايا الجانبية، ونظام صوتي.

أما النسخة الأعلى تجهيزًا تمتلك نظام وسائط متعددة LADA EnjoY Pro، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، مصابيح ضباب، خاصية تأخير إطفاء المصابيح الأمامية، قفل مركزي بتحكم عن بُعد.

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