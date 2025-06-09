مواصفات وأسعار كوبرا ليون 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كوبرا" CUBRA الإسبانية في مصر، السيارة ليون موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر مايو الجاري .

تقدم كوبرا ليون موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و799 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كوبرا ليون الجديدة بالسوق المصري:

تعمل سيارة كوبرا بنفس محرك سيات ليون الذي تبلغ سعته 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

وتختلف كوبرا ليون الرياضية عن النسخة الأساسية التي تقدمها سيات في عدد من التجهيزات، منها جنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

تمتلك كوبرا ليون مقصورة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود أو الأزرق البترولي، وخاصية التسخين والتحكم الكهربائي كما توفر ذاكرة لتعديلات مقعد السائق.

ويتوفر بالسيارة في لوحة القيادة شاشة تحكم لمسية قياس 12 بوصة بدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام "Beats Audio" الصوتي المكون من 9 سماعات.

وزودت سيارة كوبرا بتكييف ثلاثي المناطق وإضاءة محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي؛ فضلًا عن 6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكتروني في الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.

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