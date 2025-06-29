سوزوكي إسبريسو.. أرخص سيارة "أتوماتيك" جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري عن أرخص سيارة زيرو تقدم بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

تعد السيارة سوزوكي إسبريسو بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل الحصري، هي أرخص سيارة "أوتوماتيك" بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار سوزوكي إسبريسو بمصر:

المحرك والأداء

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول سيارة سوزوكي إسبريسو خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة 3.665 مم، وعرضها 1.520 مم، وارتفاعها 1.564 مم، وتقف على عجلات سبائكية بقياس 14 بوصة، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 239 لترًا مكعبًا.

التجهيزات والكماليات

تمتلك إسبريسو مكيف يدوي للهواء وزجاج كهربائي أمامي ومدخل USB وAUX وعدادات رقمية، ومخرج كهربائي بقدرة 12 ڤولت، ونظام صوتي مكون من سماعتين.

السلامة والأمان

تأتي إسبريسو بنظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، إضافة إلى نظام مانع إدارة المحرك.​

الأسعار والفئات

تتوفر سوزوكي إسبريسو "أتوماتيك" فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة مستعملة موديل 2022 في مصر بـ 400 ألف جنيه.. تفاصيل

بي واي دي Dolphin Surf.. سيارة كهربائية صغيرة تسير أكثر من 500 كلم بالشنحة الواحدة

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة كورية موديل 2026 في مصر