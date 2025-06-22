بالصور.. بي إم دبليو تطلق السيارة الأقوى في تاريخها

ميونخ - (د ب أ):

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها XM Label الجديدة، التي تعد أقوى موديلات الشركة عبر تاريخها العريق.

وأوضحت بي إم دبليو أن سيارتها XM Label الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، تعتمد على نظام دفع هجين معتدل يتألف من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 550 كيلووات/748 حصان، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 1000 نيوتن متر، ما يجعلها أقوى موديل قياسي في تاريخ الشركة الألمانية حتى الآن.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة XM Label الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س، مع إمكانية رفعها اختياريا إلى 290 كلم/س.

خيارات تخصيص جديدة

ومن الناحية التصميمية، أتاحت بي إم دبليو خيارات تخصيص جديدة، من بينها طلاء خارجي فاخر باللون "Frozen Tanzanite Blue metallic" ، بالإضافة إلى إمكانية التجهيز بشريط زخرفي بلون أسود لامع على المقدمة، ما يعزز الطابع الرياضي الفاخر للسيارة.

وتأتي السيارة مزودة بعجلات خفيفة قياس 22 بوصة بتصميم أنيق، بينما تتوفر عجلات M بقياس 23 بوصة باللون الأسود كخيار إضافي.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة، والتي تتألق باللون "Midnight Blue"، إلى جانب توفير توليفات لونية إضافية تتيح للمستخدم تخصيص المقصورة حسب ذوقه.

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