للباحثين عن القوة.. سيارة يابانية رباعية الدفع في مصر – أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت السيارة لاند كروزر برادو ذات الدفع الرباعي، والتي تعد من الطرازات الأكبر حجمًا ضمن أسطول العلامة اليابانية في السوق المحلي بسعر 10.700.000 جنيه .

تعتمد تويوتا لاند كروزر برادو على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3,956 سي سي، يولد قوة 270 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 381 نيوتن.متر عند 4400 دورة في الدقيقة.

ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يوفر انتقالًا سلسًا للقوة بما يتناسب مع قدرات السيارة على الطرق المختلفة، سواء كانت ممهدة أو وعرة.

أما من حيث الأبعاد، فيبلغ طول السيارة الإجمالي 4.95 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.88 متر، ويبلغ ارتفاعها الكلي 1.17 متر، وتقوم على قاعدة عجلات بطول 2.79 متر، وهي أرقام تعزز من اتزان السيارة على الطريق وقدرتها على التحمل في مختلف الظروف التشغيلية.

تتميز السيارة بمجموعة تجهيزات أساسية في مجال الأمان تشمل أنظمة منع انغلاق المكابح ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، إضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد ستائرية جانبية.

السيارة معززة أيضًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وأنظمة مساعدة للثبات أثناء صعود المرتفعات أو نزول المنحدرات، كما تم تجهيز السيارة بكاميرات رؤية محيطية لتعزيز قدرات السائق في التعامل مع المساحات الضيقة.

ومن ناحية الراحة الداخلية، تقدم لاند كروزر برادو تكييف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد جلدية قابلة للتحكم الكهربائي مزودة بخاصية التهوية، ونظام صوتي يتضمن 9 سماعات.

كما تمتلك السيارة شاشة وسطية تعمل باللمس تدعم مختلف أنظمة التشغيل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مطعّمة بالخشب ومغطاة بالجلد. وتستكمل منظومة التجهيزات الخارجية بجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وإضاءة كاملة تعمل بتقنية LED.

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