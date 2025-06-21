كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كايي موتور إيجيبت Kaiyi Motor Egypt، الوكيل المحلي لعلامة كايي بالسوق المصري، سيارتين جديدتين لعملاء السوق المصري خلال شهر يونيو الجاري.

توفر كايي في السوق المحلي سيارتين هما كايي X3 Pro و كايي X7، وتبدأ أسعارهما من 945 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات كايي في مصر:

كايي X3 Pro

تنتمي Kaiyi X3 Pro لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المُدمجة، ويتم إنتاجها بالكامل في مصانع شركة شيري الصينية، ومن المقرر دخولها السوق المصري عبر الوكيل المحلي كايي موتور إيجيبت.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

تُطرح السيارة محليًا بفئتين، الفئة الأولى بسعر 945 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 995 ألف جنيه.

كايي X7

تنتمي السيار كايي X7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتأتي بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

تقدم السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

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