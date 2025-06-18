القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة الفطيم مصر للتجارة للمناطق الحرة ببورسعيد، وكلاء علامة هوندا التجارية في مصر، عن تقديم السيارة ZR-V للمصريين المنتفعين من مبادرة المغتربين بالخارج بـ29.745 دولار.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن العرض المقدم على الفئة الأعلى من هوندا ZR-V EX، مع تأمين شامل لمدة سنه وصيانه مجانيه حتى 20000 كم.

كما يقدم وكيل العلامة اليابانية للمصريين المغتربين السيارة ZR-V بضمان محلي لمدة 5 سنوات أو 125 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد هوندا ZRV الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 180 حصان، عزم دوران 240 نيوتن-متر، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

وتمتلك مقصورة سيارة هوندا شاشة قياس 9 بوصة مزودة بخاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً وشاشة معلومات أمام السائق بقياس 10.2 بوصة، مقاعد كهربائية تكييف أوتوماتيكي.

تم تجهيز سيارة هوندا الجديدة بأنظمة أمان متقدمة، مثل نظام الحفاظ على المسار، ونظام الكبح لتخفيف قوة الاصطدام، ونظام تثبيت السرعة.

كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا متعددة الرؤية بزاوية 360 درجة، مما يسهل على السائق مراقبة جميع الزوايا.