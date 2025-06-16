"سيارات أكل العيش".. مواصفات وأسعار نيسان نفارا في مصر

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، السيارة "نافارا" Navara بيك أب الجديدة كليًا خلال شهر يونيو الجاري في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات للنسخة فردية الكابينة.

وبحسب أحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تباع نيسان نافارا مقابل مليون و350 ألف جنيه.

تعتمد نافارا XE على محرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر بقوة تصل 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسية، ويرتبط بالمحرك ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تقدم Navara من خلال تصميها الجديد وضعيه أفضل للتحميل كما تتمتع سعة تحميل ممتازة، حيث تصل سعة تحميل إلى 1 طن في الكابينة المفردة Single Cab 1182 كجم.

تمتلك Navara مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) لتحكم وتفادي التصادمات عند السرعات العالية.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعد ثبات السيارة (TSA) الذي يعطي ثقة في الجر عن طريق إكتشاف الإنحراف أو الميلان أثناء القيادة، ونظام التحكم الديناميكي في ثبات وتوازن السيارة(VDC)، بالإضافة لكاميرا خلفية وأجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف في أعلى فئة.

تحتوي السيارة على 7 وسائد هوائية، وقفل أبواب تلقائي مع استشعار السرعة، فضلًا عن أنظمة المساعدة على القيادة بما في ذلك نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) الذي ينظم ضغط الفرامل.

ومن التجهيزات المتوفرة بالسيارة أيضًا نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA) الذي يمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند الصعود على المنحدرات الشديدة ويوجد في جميع الفئات.

السيارة مزودة كذلك بنظام الفرامل محدود الانزلاق (B-LSD) والذي يقوم بفرملة العجلة المنزلقة، مع توجيه المزيد من القوة إلى العجلات الأكثر تماسكاً على الطريق، وهو ما يمنحك أداء أفضل أثناء القيادة.

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