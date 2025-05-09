Lynk & Co 06 الجديدة كليًا في مواجهة شانجان UNI-T بفارق 40 ألف جنيه.. مقارنة تفصيلية

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الموزع الرسمي لعلامة Lynk & Co الصينية في مصر، عن انطلاق العلامة التجارية رسميًا ولأول مرة السوق المصري.

ومع طرح Lynk & Co 06 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، تدخل في منافسة قوية مع UNI-T الصينية التي تقدمها علامة شانجان بالسوق المصري والفارق بينهما 40 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين Lynk & Co 06 و شانجان UNI-T الجديدتين بمصر:

أداء محرك Lynk & Co 06 و شانجان UNI-T

تعتمد Lynk & Co 06 علي محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 178 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر. كما يتصل بالمحرك ناقل حركة DCT أوتوماتيك ديول كلاتش من 7 سرعات. وتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى تبلغ 195 نيوتن متر وتستهلك وقود بمعدل 6.4 لتر لكل 100 كم.

تقدم سيارة شانجان الجديدة بمحرك 1500 سي سي تربو بقوة 177 حصانًا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتواتيكي من 7 نقلات. تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثانية.

أبعاد ومساحات Lynk & Co 06 و شانجان UNI-T

يبلغ طول Lynk & Co 06 نحو 4.340 مم وعرض 1.820 مم وارتفاع 1.625 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.640 مم وخلوص أرضي بواقع 151 مم. وتتسع الشنطة الخلفية لـ 280 لتر وتزيد إلى 1025 لتر مع طي المقاعد الخلفية كما تأتي بخزان وقود 51 لتر .

يبلغ طول شانجان يوني تي الكلي 4515 مم وعرضها 1870 مم وارتفاع 1565 مم، مع قاعدة عجلات 2710مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 350 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

وسائل الأمان في Lynk & Co 06 و شانجان UNI-T

اهتمت لينك آند كو بمنظومة الأمان في Lynk & Co 06 وجاءت بمجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية تشمل وسائد أمامية، وجانبية، وستائرية. وتضم أنظمة الأمان الإلكترونية المتقدمة نظام الثبات الإلكتروني ESP 9.3، ونظام الحماية من الانقلاب Anti Rollover Protection، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات Hill Start Assist، ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة، بالإضافة إلى مثبت سرعة Cruise Control يُسهّل القيادة في الرحلات الطويلة.

فئات يوني تي الجديدة مجهزة بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية. نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

تجهيزات Lynk & Co 06 و شانجان UNI-T

تأتي Lynk & Co 06 بتجهيزات متطورة منها شاشة عدادات رقمية عالية الدقة HD بقياس 10.25 بوصة، وشاشة لمسية مركزية بقياس 12.3 بوصة للتحكم في نظام الترفيه والملاحة وربط الهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع مقاعد نصف رياضية بكسوة جلد صناعي عالي الجودة، وفتحة سقف بانورامية.

زودت سيارة شانجان بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 10.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

أسعار وفئات شانجان UNI-T و Lynk & Co 06

تقدم Lynk & Co 06 في السوق المصري بثلاث فئات تجهيز مختلفة، بأسعار رسمية تبدأ مليون و390 ألف جنيه للفئة Core Plus، ومليون و500 ألف جنيه للفئة Hyper Pro، أما فئة Hyper Halo سعرها مليون و600 ألف جنيه.

تبدأ أسعار شانجان UNI-T في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من 1,350,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,450,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,550,000 جنيه.

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