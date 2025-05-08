منظف دورة البنزين| ما هو وما أسعاره والوقت المناسب لاستخدامه بالسيارة؟

القاهرة - (مصراوي):

يعد منظف دورة البنزين، واحدًا من المنتجات التي بات يعتمد عليها الكثير من المستهلكين في السوق المصري للعناية بسياراتهم.

تعتمد شركات تكرير البترول على مادة "الإيثانول" أو الكحول الإثيلي كأحد العناصر المعززة للأوكتان الكربوني في بنزين السيارات.

وبمرور الوقت يتأكسد الإيثانول مكونًا رواسب غير قابلة للاحتراق في خزان الوقود وحاقنات البنزين وصمامات السحب وغرفة احتراق الموتور.

يساعد منظف دورة البنزين في التخلص من هذه الرواسب الضارة عند استخدامه بانتظام، بالأخص للسيارات التي تسير لمسافات صغيرة يوميًا، أو مسافات متقطعة.

وتتلخص آلية عمل منظف دورة البنزين في تفكيك وتحطيم الرواسب العالقة في المحرك، وتحويلها إلى جسيمات صغيرة جدًا تخرج عبر عادم السيارة.

متي نستخدم منظف دورة البنزين؟

1. عمل المحرك بشكل غير صحيح أو تأرجحه أو اختناقه، بسبب انسداد حاقنات البنزين.

2. ضعف أداء محرك السيارة.

3. تأخر استجابة دواسة البنزين.

4. تأخر المحرك عن العمل عند تشغيله.

5. خشونة تباطؤ السيارة.

6. توقف المحرك بطريقة "خشنة"، بسبب عدم تدفق البنزين بكفاءة.

7. ارتفاع معدل استهلاك البنزين.

يتميز منظف دورة البنزين بأنه سهل الاستخدام من خلال سكبه في خزان البنزين، وتكلفته القليلة نسبيًا مقارنة بتكاليف صيانة السيارة، كما تعتبر مفيدة للسيارات القديمة التي تستخدم "كربراتير".

فوائد منظف دورة البنزين:

1. إزالة الرواسب وصمامات السحب وحاقنات البنزين.

2. تقليل تأخر استجابة المحرك.

3. زيادة سلاسة السيارة عند التباطؤ.

4. زيادة كفاءة استهلاك البنزين بنسب متفاوتة.

5. الحفاظ على دورة البنزين مشحمًا بشكل كافٍ، لتقليل الاحتكاك وإبطاء تكون الرواسب مجددًا في المستقبل.

ينصح خبراء بتجنب منظفات دورة البنزين ذات الجودة المنخفضة، لأنها من الممكن أن تحول الرواسب قطع صغيرة تسد المحاقن وصمام العادم، ويوصوا باستخدام المنظفات التي تحتوي على بولي إيثرامين PEA.

يجب استشارة الفني المختص قبل استخدام منظف دورة البنزين، لأن من الممكن أن يكون محرك سيارتك به عطل أخر بأعراض مشابهه للأعراض التي ذكرناها سابقًا.

متوسط أسعار منظف دورة البنزين

توفر العديد من الشركات المتخصصة في كماليات السيارات، سائل منظف دورة البنزين بأسعار متفاوتة وذلك بحسب سعة العبوة وجودة التصنيع.

ووفقًا للمطروح عبر منصات البيع الإلكترونية بالسوق المصري فإن الأسعار تتراوح بين 185 جنيه وتصل إلى 1.200 جنيه.

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