بعد عودتها رسميًا.. أبرز 5 منافسين لهيونداي إلنترا CN7 في السوق المصري

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أسعار هيونداي إلنترا CN7 سيدان العائلية موديل 2025 بأحدث قوائم الشركة السعرية خلال شهر مايو الجاري.

وتعود إلنترا الجديدة إلى السوق المصري، بعد فترة كبيرة من الغياب رفع خلالها الوكيل المحلي شعار "Not Available" غير متوفرة لأكثر من عام كامل.

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

ومع عودة هيونداي إلنترا CN7 للسوق المصري لقوائم الشركة من جديد، يبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن أبرز منافسيها المتوفرة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي إلنترا CN7:

إم جي 6

تقدم إم جي 6 موديل 2025 في السوق المصري بغئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و280 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و300 ألف جنيه.

فيات تيبو

تقدم الفئة الأولى Entry Grade القياسية من تيبو السيدان الجديدة بسعر رسمي مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية Highline الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و375 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا الجديدة في مصر بـ 5 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و390 ألف جنيه، الفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 500 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة سعرها الرسمي مليون و 600 ألف جنيه، بينما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي مليون و 650 ألف جنيه.

جي إيه سي إمباو

تبدأ أسعار جي إيه سي إمباو موديل 2025 الرسمية في مصر من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان 2025 الجديد خلال مايو من 1,199,000 جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية ديناميك بسعر 1,400,000 جنيه، والفئة الثالثة سجنتشر 1,500,000 جنيه، والفئة الرابعة ديناميك تيربو بسعر 1,510,000 جنيه، والفئة الخامسة إنتينس تيربو 1,520,000 جنيه، والفئة السادسة سجنتشر تيربو بسعر 1,580,000 جنيه، والفئة السابعة سعرها 1,600,000 جنيه، والثامنة سعرها 1,610,000 جنيه والأخيرة سعرها 1,750,000 جنيه.

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