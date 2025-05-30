أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة أوربان كروز الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة كليًا بفئتين من التجهيزات خلال شهر مايو الجاري.

تقدم تويوتا أوربان كروزر الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

نسنعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوربان كروزر الجديدة بمصر:

تقدم تويوتا أوربان كروز بأبعاد مناسبة للعائلات، حيث يبلغ طولها 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

تأتي تويوتا أوربان كروز بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

تم تجهيز تويوتا أوربان كروز بمجموعة من التقنيات المتقدمة لتوفير تجربة قيادة مختلفة، تتضمن المقصورة شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

تأتي تويوتا أوربان كروز مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

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