"تسلا" تواصل النزيف.. تراجع المبيعات بنسبة 49% في أوروبا

القاهرة - (مصراوي):

واصلت شركة "تسلا" Tesla الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، أدائها المتراجع خلال العام 2025 الجاري، في ظل احتدام المنافسة بأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) فقد توقفت مبيعات سيارات تسلا عند 7.261 سيارة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة تراجع تقدر بـ49% على أساس سنوي.

وفقدت تسلا منذ بداية العام الجاري نحو 40% من مبيعاتها السنوية، وذلك بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو قوي للمبيعات استنادًا إلى أداء أسهم الشركة بالبورصات العالمية إثر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير أداء السوق الأوروبي إلى تفضيل المستهلكين للسيارات الهجينة التي تعمل بالوقود التقليدي معززة ببطارية صغيرة.

كانت تقارير أفادت بأن انخراط إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في السياسة وتصريحاته الجدلية، تسببت في اشتعال الاحتجاجات ضدها في مختلف أنحاء العالم وأثر سلبًا على المبيعات.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الفيدرالية الألمانية للنقل بالسيارات، إلى أنه في عام 2024 ككل، فقدت تسلا معظم الأرضية التي كانت تحتلها وسط السيارات الكهربائية، وتراجعت مكانتها من المرتبة الأولى إلى الثالثة.

أما الوضع المتعلق بشخصية ماسك، فنلاحظ أن حالة الاستقطاب الدائرة بشأنه آخذة في الاتساع فبينما يحتج كثيرون في مختلف أنحاء العالم على تصرفات ماسك، نجد أن أنشطته السياسية في ألمانيا تسببت في شعور عميق بالاستياء.

فمثلا نجد أن ماسك ساند علنا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أثناء حملة الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، كما أجرى حديثا مع زعيمة الحزب أليس فايدل على منصة إكس التابعة له، بينما كان يتجاهل ويهين المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما شارك ماسك في فعالية في إطار الحملة الانتخابية، لحزب البديل من أجل ألمانيا عن طريق الفيديو، ووجه الانتقاد لألمانيا بسبب "تركيزها بشكل كبير على عقدة الذنب التي تكونت لها نتيجة أفعالها الماضية"، وجاء ذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي "أوشفيتس".

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك