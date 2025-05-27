القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة فيات الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، قبل أيام، عن مركبتها "تريس" Tris الكهربائية ثلاثية الإطارات التي تشبه مركبات التوك توك مع بعض الاختلافات التصميمة.

وتخطط فيات التابعة لمجموعة ستيلانتس العالمية، إلى بيع Tris في أسواق دول قارة أفريقيا والشرق الأوسط، لكنها ألمحت إلى إمكانية التوسع لاحقًا إلى السوق الأوروبية.

تتكون فيات Tris الجديدة من هيكل مع كابينة، وصندوق مسطّح، ونسخة بيك أب، ووفقًا للشركة الإيطالية فإن نسخة البيك أب مثالية لنقل الفواكه أو الرمال أو الأثاث، بينما النسختان الأخريان مناسبة للتجهيزات الإضافية.

تأتي مركبة فيات الجديدة بطول 10.4 أقدام فقط، وهي أصغر من الشاحنة اليابانية الصغيرة المعروفة باسم "kei truck". ورغم أنها تبدو مثالية لعمليات التوصيل، إلا أنها لا تصلح للقيادة بسرعات عالية.

تعتمد Tris بحسب المعلن من فيات على محرك كهربائي بقوة 12 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 33 رطل -قدم-وهو ما يكفي للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 45 كم/س).

يتم شحن البطارية من خلال مقبس مدمج بجهد 220 فولت، ويستغرق الشحن من 0 إلى 80% حوالي 3.5 ساعات وفقًا لما تدّعيه فيات. أما الشحن الكامل فيستغرق قرابة خمس ساعات.

وتقول الشركة إن Tris توفر مدى تقديريًا يصل إلى 90 كم بناءً على معيار WMTC (دورة اختبار الدراجات النارية العالمية).

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