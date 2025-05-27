نيسان ميكرا الصغيرة تعود إلى الأسواق بمحرك كهربائي.. صور وتفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن عودة سيارتها الصغيرة "ميكرا" Micra الشهيرة بنسخة كهربائية بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

ملامح عصرية

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Micra الجديدة تطل بملامح عصرية مع برنامج ألوان طلاء موسع، منها طلاء مزدوج مع سقف أسود أو رمادي. أما في الداخل، فيبرز التصميم الياباني من خلال تفاصيل مثل صورة جبل فوجي بين المقعدين الأماميين.

ويبلغ طول Micra الجديدة أقل من أربعة أمتار وعرضها أقل من 80ر1 متر، ما يجعلها مثالية للمدن. أما قاعدة العجلات، التي يبلغ طولها 80ر2 متر، فتتيح مزيدا من المساحة الداخلية، مع مقاعد لخمسة ركاب، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1106 لتر.

وتشتمل المقصورة الداخلية على لوحة قيادة تضم شاشة رقمية عالية الدقة قياس 1ر10 بوصة وشاشة لمسية ثانية بقياسات تصل إلى 1ر10 بوصة حسب الفئة، للتحكم بالنظام الملاحي والصوتي والهاتف.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تقوم السيارة Micra على منصة AmpR المتطورة، وتتوفر بنسختين: النسخة الأساسية تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة90 كيلووات/122 حصان وعزم دوران 225 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 40 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى308 كلم.

أما النسخة الأعلى فينبض بداخلها محرك بقوة 110 كيلووات/150 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 52 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى408 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات على النظام المعروف باسم e-Pedal، الذي يتيح القيادة باستخدام دواسة واحدة فقط، بالإضافة إلى ميزة استرجاع الطاقة عند الكبح، والتي يمكن التحكم في شدتها من خلال مفاتيح خلف المقود. كما تم تزويد السيارة بمضخة حرارية وتدفئة وتبريد للبطارية لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وبفضل دمج نظام Google في نظام الملتيميديا NissanConnect، يتم توفير خرائط Google بشكل قياسي وتُستخدم في توجيه المسارات واقتراح محطات الشحن على الطريق حسب مدى البطارية والاستهلاك ودرجة الحرارة، مع إمكانية تهيئة البطارية مسبقا قبل كل عملية شحن، بالإضافة إلى دعم أنظمة السيارة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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