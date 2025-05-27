مع تراجع الأسعار.. سيارة مستعملة حديثة بـ400 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

يبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن سيارة مستعملة موديل حديث، بأسعار معقولة وتشتهر بالإعتمادية و توافر قطع الغيار.

وتتوفر السيارة بي واي دي F3 عبر أسواق البيع والشراء المستعمل خلال الشهر الجاري بمتوسط سعري 400 ألف جنيه موديل 2019.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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