من ينافس جيتور T1 الجديدة كليًا بعد طرحها في مصر لأول مرة

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، كشفت قصراوي جروب الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في السوق المصري، رسميًا عن الطراز الجديد كليًا جيتور T1 موديل 2025، وذلك خلال احتفالية كبيرة نظمتها الشركة.

تعد جيتور T1 إضافة جديدة إلى عائلة سيارات الـSUV التي تقدمها العلامة الصينية في مصر، وهي مصممة لتكون نسخة أكثر إحكامًا من T2، مع الاحتفاظ بروح التصميم العضلي والقدرات الديناميكية التي ميزت الأخيرة.

ومع طرح جيتور T1 لأول مرة في مصر تواجه السيارة الصينية منافسة مع عددا من السيارات بنفس الفئة التي تقدم بها بالسوق المحلي وتنتمي لعلامة يابانية وكورية وأوروبية.

ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

كي جي إم توريس

تتوفر KGM توريس 2025 بسعر رسمي يبدأ من 1.675.000 جنيه، 1.799.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم مقابل 1.925.000 ألف جنيه، والفئة الرابعة من السيارة تأتي بسعر رسمي 2.090.000 جنيه، أما الفئة الخامسة رباعية الدفع عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.190.000 جنيه.

بينما تعتمد KGM توريس الجديدة على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان قشقاي الجديدة بـ5 فئات بسعر يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و650 ألف جنيه، ومليون و700 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و750 ألف جنيه للفئة الثالثة.

أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و800 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من إكليبس كروس مليون و880 ألف جنيه.

إكليبس كروس مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

رينو أوسترال

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو أوسترال بـ5 فئات من التجهيزات، 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

تعتمد رينو أوسترال على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

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