أسعار ومواصفات إكسيد VX في مصر بعد انخفاضها 400 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، وكيل علامة إكسيد "Exeed" العلامة التجارية الصينية في مجال السيارات الفاخرة، عن تغييرات في اسعار السيارة الجديدة "إكسيد RX" لأول مرة في السوق المصري.

تقدم إكسيد VX التي تعد السيارة الأكبر حجما للعلامة حيث تتسع مقصورتها إلى سبعة ركاب، خلال شهر مايو الجاري بتخفيض 400 ألف جنيه،و تتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 2.680.000 جنيه للفئة الأولى Luxury ، و2.980.000 جنيه للفئة الثانية Flagship.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إكسيد VX الجديدة بمصر:

تعتمد إكسيد RX على محرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر وناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي.

تأتي إكسيد RX مجهزة بتقنيات متعددة للراحة والترفيه أبرزها شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

تمتلك إكسيد RX أيضًا مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها RX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

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