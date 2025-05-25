للمرة الثانية في 2025.. ارتفاع أسعار "شيفرولية أوبترا" المجمعة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن زيادة أسعار السيارات أوبترا سيدان العائلية الجديدة بقيمة 20 ألف جنيه خلال مايو الجاري.

وتعد الزيادة المعلنة هي الثانية منذ طرح النسخة الجديدة المجمعة محليًا من شيفرولية أوبترا، إذ كانت الزيادة الأولى في أبريل الماضي وارتفعت في ذلك الوقت السيارة بقيمة 20 ألف جنيه.

وبعد الزيادة الجديدة أصبحت أسعار شيفرولية أوبترا موديل 2026 تبدأ من 765 ألف جنيه بدلًا من 745 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا 790 ألف جنيه مقابل 770 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد شيفرولية أوبترا الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تم تزويد سيارة شيفرولية بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

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