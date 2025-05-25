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10 صور لأبرز سيارات جمارك بورسعيد المعروضة للبيع بمزاد خلال أيام

12:53 م الأحد 25 مايو 2025
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    4 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
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    2 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
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    6 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
  • عرض 10 صورة
    3 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
  • عرض 10 صورة
    5 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
  • عرض 10 صورة
    7 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
  • عرض 10 صورة
    9 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
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    8 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
  • عرض 10 صورة
    10 جانب من سيارات بورسعيد المعروضة بالمزاد
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القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس، 29 مايور الجاري، جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" المركبات والمحركات من مهمل ومصادر ومتروك جمارك ميناء بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وموتوسيكل وفيسبا ومحركات ماركات ( مرسيدس - هيونداي - كيا - هوندا - جاوا).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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