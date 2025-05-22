بالصور.. تويوتا تطلق سيارتها bZ4X Touring موديل 2026 الجديدة للعائلات

طوكيو - (د ب أ)

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات، عن إطلاق الموديل Touring الجديد من سيارتها bZ4X الكهربائية، والذي يستهدف العائلات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها bZ4X Touring الجديدة تأتي بطول 4.83 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 600 لترًا مكعبًا.

الدفع

وعلى صعد الدفع، ستتوفر السيارة بنسختين للدفع الكهربائي: واحدة بدفع أمامي بقدرة 165 كيلووات/224 حصان، وأخرى بدفع رباعي بقوة 280 كيلووات/380 حصان.

وتعتمد السيارة bZ4X Touring الكهربائية على بطارية ليثيوم-أيون بسعة 74.7 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 560 كلم.

وتم تزويد البطارية بنظام تبريد مائي مبتكر ووظيفة تهيئة حرارية مسبقة يمكن تنشيطها يدويا أو تلقائيا عند استخدام نظام الملاحة للوصول إلى محطة شحن سريعة، مما يضمن وصول البطارية إلى درجة الحرارة المثالية قبل بدء الشحن.

الناحية التصميمية

ومن الناحية التصميمية، تختلف نسخة Touring عن النسخة الأصلية في عدة تفاصيل مثل العجلات السوداء والرفارف المطلية باللون الأسود كذلك وقضبان السقف القوية، فضلا عن التصميم الجديد للمصدم الخلفي ولون الطلاء "Brilliant Bronze".

وتشترك نسخة Touring مع النسخة bZ4X العادية في تصميم المقصورة الجديد، بما في ذلك الكونسول الأوسط العصري لتسهيل التحكم بالأجهزة الرقمية ولوحة عدادات تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة كتجهيز قياسي.

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