جيتور T1 الجديدة كليًا تنطلق رسميًا في مصر

تغطية - محمود أمين و محمد جمال :

كشفت «قصراوي جروب» – الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في السوق المصري – رسميًا عن الطراز الجديد كليًا جيتور T1 موديل 2025، وذلك خلال احتفالية ضخمة نظمتها الشركة.

تُعد جيتور T1 إضافة جديدة إلى عائلة سيارات الـSUV التي تقدمها العلامة الصينية في مصر، وهي مصممة لتكون نسخة أكثر إحكامًا من T2، مع الاحتفاظ بروح التصميم العضلي والقدرات الديناميكية التي ميزت الأخيرة.

تستمد جيتور T1 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قدرة 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تأتي جيتور T1 بتصميم مستوحى بوضوح من شقيقتها الأكبر T2، حيث تظهر الواجهة الأمامية بلمسات هجومية وجرأة في التفاصيل. تبرز الشبكة الأمامية الضخمة بحروف “جيتور” الممتدة بعرض السيارة، مع مصابيح ماتريكس ليد ومصَد أمامي مرتفع يضم فتحات تهوية كبيرة تمنحها مظهرًا قويًا. أما من الجوانب، فتأتي بأقواس عجلات بارزة ورفارف عضلية تعزز من الطابع الرياضي، مع جنوط قياس 19 بوصة وتصميم صندوقي أنيق. وفي الخلف، تحافظ على البصمة البصرية العصرية من خلال مصابيح LED خلفية بإضاءة رباعية داخلية.

في الداخل، تنقل T1 روح شقيقتها الأكبر، مع مقصورة متطورة تُركز على التكنولوجيا والراحة. أبرز ما يميز المقصورة هو الشاشة الوسطية العملاقة بقياس 15.6 بوصة، والتي تعمل بمعالج سنابدراجون 8155 لتقديم تجربة استخدام ذكية وسلسة. وتدعم المقصورة بشاشة عدادات رقمية بالكامل، مع تصميم أنيق للمقود الرياضي ولوحة القيادة، وتطعيمات من الألومنيوم، بالإضافة إلى ناقل حركة إلكتروني.

كما تضم السيارة مقاعد جلدية مزودة بخاصيتي التدفئة والتبريد، وسقفًا بانوراميًا واسعًا يعزز من الشعور بالرحابة، إلى جانب زجاج جانبي عازل للصوت يمنح الركاب تجربة قيادة أكثر هدوءًا. وتمتد التجهيزات لتشمل وحدة تحكم بأنماط القيادة، كونسول وسطي عصري، وحاملات أكواب.

تتميز جيتور T1 بأبعاد يبلغ طولها الإجمالي 4706 ملم، وعرضها 1967 ملم، وارتفاعها 1845 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2800 ملم. وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 574 لترًا.

أعلنت «قصراوي جروب» عن طرح جيتور T1 الجديدة كليًا بسعر يبلغ 1.725.000 مليون جنيه مصري للفئة الوحيدة المتوفرة حاليًا.

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