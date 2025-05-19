في مايو.. أرخص سيارة جديدة موديل 2026 في مصر

كتب - محمد جمال:

كشف العديد من وكلاء العلامات التجارية بمصر، خلال الأونة الأخيرة بالسوق المحلي عن الطرازات الجديدة موديلات 2026 بتهدف دفع عجلة المبيعات وتحريك عجلة المبيعات.

فيما يبحث العديد من المقبلين على الشراء بالسوق المصري خلال الفترة الماضية عن الطراز الأرخص موديل 2026 خلال شهر مايو الجاري.

تعد السيارة نيسان صني موديل 2026 سيدان العائلية المجمعة محليا أرخص سيارة بمصر آلان، وتبدأ أسعارها الرسمية من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوى، و 695 ألف جنيه للفئة الثانية، و765 ألف جنيه للفئة الثالثة، و795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة وأسعارها:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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