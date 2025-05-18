الوقت مناسب.. تراجع كبير بأسعار هافال جوليون موديل 2022 المستعملة

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

وكان خبراء بسوق السيارات المصري قالوا بأن أفضل وأكثر وقت مناسب للشراء هو الوقت الحالي، إذ يشهد السوق المصري تراجعت كبيرة بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.

تباع هافال جوليون موديل 2022 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 860 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ فترة بمتوسط سعري بمليون 150 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال جوليون بمصر:

انطلقت هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسياً بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

توفرت السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

شملت تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما أتت الفئة الأعلى تجهيزاً بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

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