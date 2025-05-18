حتى 90 ألف جنيه.. استمرار تخفيض أسعار سيارات هافال بمصر في مايو

كتب - محمد جمال:

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هافال في السوق المصري، عن مد عرض تخفيضات أسعار عدد من طرازات هافال، وذلك بقيم تصل إلى 90 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

وتشمل طرازات هافال المطبق عليها العرض Jolion FL وهافال H6 وهافال Jolion Pro، وتبدأ أسعارها خلال مايو الجاري من 1.150.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار السيارات التي تشملها التخفيضات:

هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وتتوفر هافال Jolion فيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 1.150.000 جنيه وحتى 1.370.000 جنيه.

هافال H6

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

وتتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

هافال H6 HEV

تعمل هافال H6 HEV بمحرك هايبرد سعة 1.5 لتر، بقوة تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن/متر، من خلال الموتور الكهربائي بالإضافة إلى محرك الاحتراق الداخلي، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا مميزًا وموفرًا وفعّالًا اقتصاديًا.

تأتي بأبعاد 4683 مم طولًا، 1886 مم عرضًا، 1730 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2738 مم، وسعة تخزين تصل إلى 407 لتر.

تتوفر بفئة واحدة بسعر 1,795,000 جنيه.

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