قبل تقديم T1 الجديدة كليًا.. تعرف على سيارات جيتور الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامات ستروين وجاك وجولدن دراجون وجيتور، لطرح سيارتها جيتور T1 الكروس أوفر المدمجة الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري.

تعد جيتور T1 الأخت الصغرى للسيارة T2 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن المقرر تقديمها في مصر رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري.

وقبل تقديم جيتور T1 الجديدة كليًا في السوق المصري، يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن الطرازات التي توفرها العلامة الصينية في مصر خلال شهر مايو الجاري.

جيتور T2

تقدم T2 الـSUV متوسطة الحجم خلال شهر مايو بفئة واحدة من التجهيزات بمليون و895 ألف جنيه.

تتوفر T2" في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر، أما النسخة الثانية، فهي مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وقوة 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي. سعر هذه النسخة يتحدد حسب المنطقة الحرة.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 394 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 494 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و 659 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تأتي سيارة جيتور بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

جيتور X70 بلس

تقدم الفئة الوحيدة المتوفرة من جيتورX70 بلس موديل 2025 بفئة وحيدة سعرها الرسمي مليون و479 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X70 PLUS على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

وتأتي سيارة جيتور الجديدة بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وقاعدة عجلات 2720 مم.

جيتور X90 بلس

تتاح الفئة الوحيدة المتوفرة من جيتور X90 بلس موديل 2025 بسعر رسمي مليون و764 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X90 Plus على محرك سعة 1.6 لترًا بقوة 197 حصان و290 نيوتن متر عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.

تحتوي جيتور X90 PLUS موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج خلفية، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 أوضاع، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح العديد من وسائل التحكم، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

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