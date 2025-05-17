قبل الشراء.. تعرف على أرخص فاخرة لعلامة أودي في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري في مصر للعلامات التجارية أودي بسوق السيارات المصري، سيارتها Q2 كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر أودي Q2 الكروس أوفر موديل 2025 في السوق المصري خلال الشهر الجاري بفئة واحدة S-line سعرها 2 مليون و75 ألف جنيه.

يرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأودي Q2 الجديدة فى مصر:

أداء المحرك

تقدم السيارة محلياً بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان

وسائل الأمان في Q2 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

التجهيزات والكماليات

تأتى مقصوره Q2 مزودة Fشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت المقصورة بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، مثبت للسرعة.

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