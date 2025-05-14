فولفو تطلق الفان الكهربائية EM90 الفاخرة الجديدة

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو عن إطلاق سيارتها الفان الكهربائية EM90 الجديدة، والتي توفر رحابة كبيرة وأجواء خاصة تحاكي بها غرف المعيشة الفارهة.

وأوضحت الشركة السويدية أن الفان الكهربائية EM90 الفاخرة تأتي بطول 21ر5 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات بها 21ر3 متر، في حين تصل سعة حيز الأمتعة إلى 2376 لترا.

شخصية عصرية

وتتميز السيارة EM90 الكهربائية بشخصية عصرية ترسم ملامحها الكشافات النحيفة والجبهة العريضة، مع مظهر جذاب للشبكة الأمامية وكذلك المصابيح الخلفية الأنيقة مع اسبويلر لحافة السقف.

كما تتوج هذه الملامح بالجنوط الكبيرة قياس 19 أو 20 بوصة، بالإضافة إلى السقف الزجاجي البانورامي.

رحابة كبيرة

وتتمتع المقصورة الداخلية برحابة كبيرة؛ حيث تسع ما يصل إلى 6 مقاعد، كما تم تجهيزها بكل تجهيزات الفخامة وسبل الراحة، مع طاولة قابلة للطي يمكن الاستفادة منها بطرق متعددة كالطعام والاجتماعات أو العمل، كما يعمل جهاز تلفاز كبير كمركز للمعلومات والملتيميديا.

وعلى الصعيد التقني، تعتمد السيارة EM90 الفان على سواعد محرك كهربائي بقوة200 كيلووات/272 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 343 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة البالغ وزنها 8ر2 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر8 ثوان، في حين يصل مدى السير إلى 738 كلم بفضل البطارية سعة 116 كيلووات ساعة.