لمالكي السيارات القديمة.. كيف تجهز سيارتك بنظام "أندرويد أوتو"

برلين - (د ب أ):

لم تعد أنظمة الاتصال الذكية حكرا على السيارات الحديثة؛ إذ بات بالإمكان الاستفادة من مزايا أنظمة مثل "أندرويد أوتو" عبر أجهزة راديو حديثة يتم التجهيز بها بشكل لاحق، ما يفتح الباب أمام تجربة قيادة أكثر أمانا وتفاعلية.

منع تشتت الانتباه

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن ميزة نظام "أندرويد أوتو" تتمثل في ربط الهاتف مباشرة بشاشة السيارة، ما يسهل الوصول إلى التطبيقات الأساسية مثل الخرائط والموسيقى والمكالمات والرسائل دون تشتيت انتباه السائق.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يتم تجهيز السيارة بهذه النظام عن طريق استبدال جهاز الراديو بموديل حديث يدعم نظام "أندرويد أوتو"، وتشتمل الموديلات الحديثة في الغالب على شاشة لمسية.

فتحة "Double-DIN"

وبشكل عام فإن أي سيارة تحتوي على فتحة لراديو "Double-DIN" يمكنها التجهيز بهذه الأنظمة، حتى السيارات القديمة ذات الفتحة "Single-DIN" يمكن تزويدها بأنظمة حديثة تحتوي على شاشة قائمة بذاتها.

وغالبا ما تأتي أجهزة الراديو الحديثة مزوّدة بكافة الكابلات والملحقات اللازمة للتركيب. وما على المستخدم سوى إزالة الجهاز الأصلي وتوصيل الجديد، مع إمكانية دمج كاميرا خلفية أو وحدات إضافية بسهولة.

ويعمل نظام "أندرويد أوتو" مع معظم الهواتف الذكية، التي تستخدم نظام التشغيل 5.0 Lollipop وما بعده، لكن لتفعيل الاتصال اللاسلكي يُفضّل أن يكون الجهاز يعمل بنظام Android 11 أو أعلى.

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