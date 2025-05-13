عمرو سليمان: هذه السيارات تسهم في إنعاش السوق.. وهذا الوقت الأنسب للشراء

كتب - محمد جمال:

أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، أن مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري جيدة للغاية، متوقعًا استمرار التحسن خلال الربع الثاني من العام.

وقال سليمان في تصريح لـ"مصراوي" إن الإجازات المتتالية التي يشهدها السوق المصري مثل إجازات الأعياد ونهاية العام الدراسي، ستسهم في تحسين المبيعات خلال الأشهر الست التالية.

وأوضح أن السيارات المجمعة محليًا التي تم طرحها مؤخرًا أثرت بصورة كبيرة في تحقيق انتعاشه لسوق السيارات المصري، وتحريك عجلة المبيعات من جديدة بعد فترة من الركود والتوقف.

وأشار رئيس مجموعة الأمل، إلى أن الفترة الحالية هي أفضل وقت للشراء، مؤكدًا أن أسعار السيارات بمصر خلال الوقت الحالي مناسبة للشراء ولن يكون هناك أي انخفاضات أخرى عن ما نراه الآن.

وشهد السوق المصري منذ بداية 2025 انضمام خمس سيارات جديدة إلى قائمة التصنيع المحلي، تنتمي إلى علامات تجارية أمريكية وصينية.

ومن المتوقع أن تنتضم سيارات أخرى خلال الأسابيع المقبلة إلى قائمة السيارات المحلي، ومن بينها سيارات لعلامة فورثينج وجيتور الصينية.

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