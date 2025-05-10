600 سيارة كهربائية أضيفت لشوارع مصر خلال أبريل 2025

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ابريل 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022و1489مركبة موديل2023 و5022مركبة موديل 2024 و28330مركبه موديل 2025 و192 مركبه موديل 2026.

من حيث المركبات الكهربائية اكد تقرير الأهرام -المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها وفى شهر ابريل 2025 بلغت تراخيص المركبات الكهربائية 597 من بينها 543 سيارة كهربائية

حيث سجلت بى واى دى مبيعات 104 سيارة وفولكس فاجن 95 سيارة وبى ام دبليو 79 سيارة ومرسيدس 79 سيارة وبى ام دبليو 29 سيارة ونيسان 28 سيارة وام جى 28 سيارة واكسبنج 25 سيارة وفيتا 22 سيارة وافتار 15 سيارة وزيكر 14 سيارة وروكس 7 سيارات.

اقرأ ايضاً

بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع إعادة بيعها

Lynk & Co 06 الجديدة كليًا في مواجهة شانجان UNI-T بفارق 40 ألف جنيه.. مقارنة تفصيلية

في مايو.. أرخص 5 سيارات سيدان زيرو بمصر