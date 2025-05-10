شيفرولية أكثر علامة سيارات ترخيصاً خلال أبريل و نيسان الأول بالملاكي

كتب - محمود أمين:

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ابريل 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022و1489مركبة موديل2023 و5022مركبة موديل 2024 و28330مركبه موديل 2025 و192 مركبه موديل 2026

الترتيب العام

تربعت شيفرولية على المركز الأول للشهر الثالث على التوالى فى عدد المركبات العام حيث بلغت 1931مركبه الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وفي المركزالثانى نيسان 1582 وفى المركز المركز الثالث هيونداى 1373 وفى المركز الرابع شيرى 1290مركبة.

فيما جاءت إم جى فى المركز الخامس بعدد 1200مركبة وفي المركز السادس مرسيدس 746 نفس مركزها الشهر الماضى -وفي المركز السابع كيا 725 مركبة نفس مركزها الشهر الماضى وفي المركز الثامن تويوتا 655مركبة- متقدمة مركز عن الشهر الماضى - وفي المركز التاسع فولكس فاجن 562 – مقدمة عن مركزها الشهر الماضى.

وفي المركز العاشر جيتور 561مركبة وفى مركز الحادى عشر سكودا 546مركبه فى مركز الثانى عشر بايك 461 مركبة فى المركز الثالث عشر رينو 435 مركبة فى المركز الرابع عشر فيات 407 مركبة وفى المركز الخامس عشر 337 مركبة

الملاكي

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 1566 سيارة وفي المركز الثاني هيونداى 1368 سيارة وفي المركز الثالث

شيرى 1290 سيارة المركز الرابع إم جى 1200 سيارة وفي المركز الخامس كيا 725-متقدم مركز عن الشهر السابق- وفى المركز السادس مرسيدس 675-متاخر مركز عن الشهر السابق.

وفى المركز السابع شيفروليه 549 سيارة- متقدمه 5 مراكز عن الشهر السابق- وفى المركز الثامن تويوتا 546سيارة وفى المركز التاسع فولكس فاجن 526 سيارة وفى المركز العاشر جيتور 561سيارة

النقل

تأتي في المقدمة شيفورلية 1343 سيارة وفي المركز الثاني إيسوزو 94 سيارة وفي المركز الثالث تويوتا 87 سيارة وفي المركز الرابع مرسيدس61 سيارة وفى المركز الخامس ميتسوبيشى 59.

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