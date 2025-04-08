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خلال ساعات.. سيارة جديدة من كوبرا الإسبانية تنضم للسوق المصري

01:19 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    كوبرا تيرامار
  • عرض 6 صورة
    كوبرا تيرامار
  • عرض 6 صورة
    كوبرا تيرامار
  • عرض 6 صورة
    كوبرا تيرامار
  • عرض 6 صورة
    كوبرا تيرامار
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كتب - محمود أمين:

تستعد شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة كوبرا الإسبانية، لطرح السيارة كوبرا تيرامار التي تعد ثالث طرازات العلامة الإسبانية بشكل رسمي في مصر خلال ساعات.

تنتمي تيرامار لفئة الكروس أوفر المدمجة وتعتمد النسخة المقدمة عالميًا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، والذي يوفر قوة 148 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مما يتيح للسيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.3 ثانية. كما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى 205 كم/س، بينما تستهلك 6.1 إلى 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما تتوفر السيارة عالميًا بمحرك أقوي سعة 2.0 لتر تيربو، ينتج قوة 261 حصانًا، وعزم دوران 400 نيوتن متر. يمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 243 كم/س، وتقدر مستويات استهلاك الوقود لهذا المحرك ما بين 8.4 إلى 8.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

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