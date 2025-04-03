دراسة: 14% من السائقين في أمريكا ينامون أثناء القيادة

واشنطن - (د ب أ):

أظهر مسح جديد أن 14% من الأمريكيين اعترفوا بأنهم ينامون أثناء القيادة وهو ما يجعل طرق السيارات في الولايات المتحدة أماكن خطيرة.

وقد تضاعفت هذه الإحصائية المثيرة للقلق في المسح الذي أجرته شركة إيري للتأمين، والذي يشير إلى زيادة مطردة في عدد السائقين الذين ينامون أثناء القيادة منذ عام 2020. ولمواجهة هذا التهديد المتزايد للقيادة أثناء النعاس، يسلط المسح الضوء على مخاطر قلة النوم، ويقدم حلولاً عملية لتحسين النوم قبل القيادة، بما يضمن عدم إغفاء السائقين أثناء القيادة، ويكشف عن العوامل الرئيسية وراء تزايد حرمان الأمريكيين من النوم.

وتم نشر نتائج المسح مع بداية الشهر الحالي الذي يعتبر "الشهر الوطني لمكافحة القيادة المشتتة".

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات نوم يوميًا في المتوسط. إلا أن الاستطلاع يُظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يصلون إلى هذه النسبة.

وأفادت التقارير بأن أكثر من نصف المشاركين ينامون أقل من سبع ساعات، بينما ينام حوالي 11% منهم أربع ساعات أو أقل يوميا.

وأفادت النسبة الأكبر من المشاركين وقدرها 43% بأنهم ينامون ما بين خمس وست ساعات في المتوسط. ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ضعف التفكير، وانخفاض اليقظة، وزيادة النعاس ومشاكل أخرى.

ويمكن أن يؤثر النعاس المتزايد على القدرة على التركيز، والتفكير بوضوح، وسرعة رد الفعل، وأداء المهام اليومية.

وحدد الاستطلاع الأوقات التي يكون فيها السائقون أكثر إرهاقًا وعرضة للحوادث، حيث يشعر الأمريكيون بأعلى درجات التعب أثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل. بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، بحسب 42% من المشاركين في المسح، أما ثاني أخطر وقت فهو الساعات الأولى من الصباح، بين الثالثة والعاشرة صباحًا.

اقرأ أيضًا..

بالصور.. مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا الجديدة المصنعة في مصر

في أبريل.. أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي في مصر

بفارق 65 ألف جنيه.. تشتري بروتون ساجا أم نيسان صني؟ (مقارنة)