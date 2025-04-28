بـ10 آلاف جنيه شهريًا قسط سيارة زيرو معززة بالتكنولوجيا والأمان

كتب - محمود امين:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة هافال الكروس أوفر جوليان.

وبحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي مليون و 150 ألف جنيه، ومع دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة أي 575 ألف جنيه، وتقسيط المتبقي على 10 سنوات بفائدة 12.5% يصبح القسط الشهري 10.781 ألف جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعيه الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهرى للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة تقدمها شيفرولية في مصر.. موديل 2026 ولا تتجاوز 770 ألف جنيه

القائمة الكاملة لأسعار سيارات بايك خلال أبريل.. تبدأ من 800 ألف جنيه

منافسة شرسة بين 13 سيارة سيدان جديدة بمصر.. أسعارها أقل من مليون جنيه