في أبريل.. أرخص سيارة "زيرو" لعلامة نيسان في مصر

كتب - محمد جمال:

تعد نيسان صني سيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2026، أرخص سيارة تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري، وتبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، و 695.000 جنيه للفئة الأولى "أتوماتيك"، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

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