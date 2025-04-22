مرسيدس بنز تسعى لغزو السوق الصيني بسيارات ذكية.. ما قصتها؟

شنجهاي - (د ب أ):

تسعى شركة "مرسيدس بنز" Mercedes Benz الألمانية للسيارات إلى ترسيخ مكانتها في الصين من خلال تقديم سيارات فائقة الكفاءة والذكاء.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أولا كيلينيوس، في شنجهاي: "سنقدم السيارات الأكثر كفاءة وذكاء التي قمنا بتصنيعها على الإطلاق"، متحدثا عن "أجهزة كمبيوتر عملاقة على عجلات".

وقال كيلينيوس إن الصين هي السوق الأكثر أهمية بالنسبة لشركته، مضيفا أنها سوق مهمة للابتكارات التقنية.

وأكد كيلينيوس خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين ومرسيدس تربطهما "صداقة عميقة"، موضحا أن مرسيدس تتعاون أيضا مع شركة "بايت دانس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت - وهي الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" - لدمج نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في سيارات مرسيدس في الصين.

وقدمت مرسيدس عشية معرض شنجهاي للسيارات نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من طراز السيارة الكهربائية "سي إل إيه" المصممة للسوق الصينية، بمدى يزيد عن 860 كيلومترا. كما عرضت مرسيدس أيضا نسخة من الشاحنة الصغيرة "فيجن في" غير المخصصة للبيع.

وكانت مرسيدس أعلنت عن انخفاض في مبيعاتها مطلع هذا العام. وفي الربع الأول من 2025 بعات الشركة 529 ألفا و200 سيارة وشاحنة صغيرة، بتراجع قدره 7% على أساس سنوي. كما كان أداء الشركة ضعيفا في الصين.

وعلى الرغم من أن مرسيدس باعت 152 ألفا و800 سيارة في الصين، وهو ما يعادل ثلث مبيعاتها في الربع الأول، تراجعت مبيعاتها في الصين بنسبة 10 على أساس سنوي.

وتواجه مرسيدس الآن منافسة قوية من الشركات المحلية في الصين التي تتفوق عليها في قطاع السيارات الكهربائية.