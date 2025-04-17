تعرف على أسعار أول 3 سيارات "ملاكي" موديل 2026 تقدم في مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

استقبل سوق السيارات المصري خلال الأيام القليلة الماضية 3 طرازات جديدة موديل 2026 لأول مرة بالسوق المحلي، وذلك سعيًا من وكلاء العلامات التجارية إلى تحريك عجلة المبيعات وعودة المنافسة للسوق من جديد.

وتنوعت السيارات التي تم طرحها بمصر رسميًا بين سيدان عائلية وكروس أوفر وجميعها مجمع محليًا، وتبدأ الأسعار من 645 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هذه السيارات:

ستروين C4X

كشفت مجموعة قصراوي، الوكيل الحصري لعلامة ستروين التجارية الفرنسية بالسوق المحلي، عن طرح سيارتها ستروين C4X المجمعه محليًا فيس ليفت موديل 2025 في مصر خلال أبريل الجاري.

تعتمد C4X على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

تأتي ستروين C4X في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.289.000 جنية للفئة Feel، و الفئة Shine سعرها 1.449.000 جنيه.

شيفرولية أوبترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة أوبترا سيدان العائلية بالسوق المحلي.

تتوفر أوبترا الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 745.000 جنيه للفئة LS الأولى، و770.000 للفئة LT الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

نيسان صني

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن موديل 2026 من سيارتها صني والتي تضم عودة فئتها بناقل حركة يدوي من جديد بمقابل سعري 645 ألف جنيه.

ومع طرحها رسميًا تصبح نيسان صني أرخص طراز جديدة "زيرو" متوفر بمصر، وتبدأ أسعارها الرسمية في السوق المصري من 645 ألف جنيه للفئة الأولى، و695 ألف جنيه للفئة الثانية، و765 ألف جنيه للفئة الثالثة، و795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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