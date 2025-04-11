ملَّاك السيارات الكهربائية الصينية بمصر في ورطة بعد وقف "الكهرباء" شواحن الـ GBT

كتب - محمد جمال:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA، السماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، Type 2 في جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA.

وعليه فسيتم إيقاف جميع بروتوكولات الشحن الأخرى داخل محطات إيكاروس إليكتريك بدءًا من الاثنين القادم الموافق 14 أبريل 2025.

يشار إلى أن ليست الجميع السيارات الصينية المتوفرة بالسوق المصري، ستضرر من هذا القرار إذ أن بعض هذه السيارات تصنعها الصين خصيصًا لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية وبالتالي حال وجود هذه السيارات بمصر فسيتم التعامل معها بشكل طبيعي.

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