الهند تبحث خفض 90% من جمارك السيارات الأوروبية.. وهؤلاء يعترضون

كتب - محمد جمال:

أفادت مصادر حكومية هندية، بأن الاتحاد الأوروبي يطالب الهند بإلغاء التعريفات الجمركية على استيراد السيارات، ضمن اتفاق تجاري قائم منذ سنوات،

وأوضحت المصادر في حديثها إلى وكالة رويترز للأنباء أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مستعدة لتحسين اقتراحها الحالي لإتمام المحادثات.

وبحسب المصادر فإن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية من أكثر من 100% إلى 10% على مراحل، ذلك بالرغم من رغبة شركات صناعة السيارات المحلية في إبقاء الرسوم الجمركية عند 30% على الأقل وتجنب أي تغييرات في رسوم استيراد السيارات الكهربائية لمدة 4 سنوات لحماية أعمالها.

يأتي هذا في أعقاب طلب مماثل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع، والتي طلبت أيضًا من الهند إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، ما يزيد الضغط على سوق السيارات الهندي الذي يبيع 4 ملايين وحدة سنويًا ويعاني من حواجز تجارية عالية.

وحال تراجع الرسوم الجمركية، فستحصل شركات أوروبية مثل فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو على وصول أفضل إلى الهند.

وفي تقرير لشبكة "CNBC" الأمريكية فإن شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية قد تستفيد أيضًا، نظرًا لتخططها بشأن بيع السيارات الكهربائية المستوردة في الهند هذا العام.

وتخشى شركات صناعة السيارات الهندية، بما في ذلك تاتا موتورز وماهيندرا آند ماهيندرا، من أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى الإضرار باستثماراتها من خلال جعل السيارات المستوردة أرخص.

وتقترح الشركات الهندية بحسب تقرير لـ"العربية Business" خفض الرسوم الجمركية على عدد محدود من سيارات البنزين إلى 70% من أكثر من 100% فورًا، ثم خفضها إلى 30% مع مرور الوقت والإبقاء على رسوم السيارات الكهربائية دون تغيير حتى عام 2029 قبل خفضها إلى 30% على الواردات المحدودة.

تعمل الهند والاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية التجارية منذ سنوات، واتفقا في فبراير على إتمامها بحلول نهاية عام 2025 لتقليل تأثير الرسوم الجمركية في الأسبوع الماضي، فقد كتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع X "أن الوقت قد حان للمضي قدماً حاسماً في المفاوضات مع الهند".

وقال المصدر الأول في الصناعة: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يشعر الآن بضغوط لإبرام صفقة مع الهند، فعلينا أن نرى كيف يمكننا الاستفادة من ذلك حيث أن الأمر كله يتعلق بالنفوذ".

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