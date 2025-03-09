مواصفات وأسعار أقوى سيارة صينية في مصر.. تتجاوز 600 حصان

كتب - محمود أمين:

تقدم مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ROX Motor التجارية في مصر، السيارة 01 الصينية في السوق المحلي، التي تصنف أقوى وأغلى سيارة صينية في مصر خلال شهر مارس الجاري.

تقدم السيارة روكس 01 الـSUV الرياضية، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 3.650.000 جنيه، و3.735.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد النسخة المقدمة في مصر من روكس 01 على نظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، إلى جانب محرك بنزين بقوة 154 حصان، ليصل قوتها الإجمالية 624 حصان.

تعمل روكس 01 بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تأتي روكس 01 موديل 2025 بهيكل طوله 5.295 ملم، وعرض 1.980 ملم، وارتفاع كلي 1.869 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.010 ملم؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

وبحسب المعلن، ستتوفر السيارة بسعتين للمقصورة، الأولى تتسع لـ6 ركاب بنظام توزيع ثنائي للمقاعد بثلاثة صفوف، والثانية تتسع لـ7 ركاب بنظام توزيع ثنائي للصفين الأول والثاني وكنبة ثلاثية بالصف الثالث.

سيارة روكس مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية، ومساحات أمامية بحساسات أمطار، وإضاءة أمامية تكيفية أوتوماتيكية، ومرايا ضم بنظام مانع الإبهار، وإشارات جانبية ديناميكية بالأمام والخلف.

تمتلك سيارة روكس مجموعة من وسائل الأمان أبرزها، ABS وEBD، نظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام RCTA للتحذير عند السير للخلف، ونظام RMI للحماية من الانقلاب ونظام HHC للثبات على المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل المساعدة على القيادة أبرزها 5 رادارات مليممترية و12 رادار موجات فوق الصوتية، و6 كاميرات تعزز تقنية الروية الكلية 360 درجة، و5 أنظمة للقيادة "Rock-Snow-Mud-Sand-Wade"، مثبت سرعة تكيفي، وغيرها.

السيارة مزودة أيضًا بوسائد هوائية أمامية وستائر جانبية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعدة ومساند يد جلدية، تكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي النطاقات، زجاج عازل للحرارة والضوضاء، إضاءات محيطية 256 لون، سقف بانورامي كهربائي.

يقدم الوكيل المحلي، روكس 01 بضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 150.000 كيلومتر أيهما أقرب، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو مسافة 240.000 كيلومتر.

اقرأ أيضًا:

للباحثين عن "السيدان".. 3 سيارات تراجعت أسعارها 100 ألف جنيه في أسبوع

لماذا تستهلك محركات بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟

لادا جرانتا موديل 2022 بـ 440 ألف جنيه.. تفاصيل