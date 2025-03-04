أرخص سيارة SUV أوروبية في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

أعلن وكيل فيات في مصر عن زيادة سعر سيارتها الـ SUV المدمجة 500X ، حيث وصل السعر إلى مليون و140 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوفرة.

وبالرغم من الزيادة المعلنة خلال شهر مارس الجاري، ما تزال السيارة 500X من فيات كارخص خيار أوروبي بالسوق المحلي في فئة الـSUV.

تعتمد فيات 500X الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، والذي يولد قوة تصل إلى 140 حصانًا. يترافق هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تأتي فيات 500X الجديدة مع مجموعة من أنظمة الأمان من بين هذه الأنظمة نجد نظام التحكم الديناميكي (VDC)، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل (ABS)، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، مثبت سرعة، 6 وسائد هوائية، وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

من الناحية التصميمية، تتميز فيات 500X بتقديمها في خمسة ألوان مختلفة. مع مصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية جديدة تحمل شعار فيات.

أما داخل المقصورة، فتم تزويد السيارة بشاشة ترفيه تدعم أنظمة أندرويد وأبل، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة أثناء القيادة. كما تتمتع المقصورة بمقاعد مريحة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيك لتوفير راحة إضافية للسائق والركاب.

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