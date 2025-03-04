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كم يبلغ قسط أحدث سيارة كهربائية في مصر؟

10:59 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، زيكر X الجديدة، التي تعد من أحدث السيارات الكهربائية المنضمة للسوق المحلي، والتي تتوفر بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و100 ألف جنيه.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، زيكر X الجديدة، التي تعد من أحدث السيارات الكهربائية المنضمة للسوق المحلي، والتي تتوفر بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و100 ألف جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على اشتراطات التمويل (اضغط هنا)

أسعار السيارات سيارات كهربائية سيارات زيكر زيكر X التمويلات البنكية بنك ناصر
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