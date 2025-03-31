اليوم.. انتهاء تخفيض أسعار 24 سيارة جديدة بمصر (التفاصيل)

القاهرة - (مصراوي):

تنتهي مساء الاثنين، الموافق 31 مارس 2025، تخفيضات الأسعار التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية بمصر بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وطالت التخفيضات وعروض الـ"كاش باك" 24 سيارة تنتمي لعلامات تجارية أوروبية وآسيوية، وتتنوع بين طرز سيدان وكروس أوفر وهاتشباك وSUV متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيم التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء العلامات التجارية على مدار شهر مارس، تراوحت ما بين 20 ألف جنيه وحتى 240 ألف جنيه.

ويرصد التقرير الآتي السيارات التي تراجعت أسعارها خلال رمضان، ومعدلات التخفيضات:

هافال

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن استمرار عرض "كاش باك" الذي تصل قيمته لـ 60 ألف جنيه، والتي جاءت على طرازاتها بالسوق المصري كالتالي:

هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وتتوفر هافال Jolion فيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 1.150.000 جنيه وحتى 1.370.000 جنيه.

هافال H6

تأتي هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

وتتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.420.000 جنيه.

جي إيه سي

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بكاش باك 30 ألف جنيه على جميع فئاتها، وباتت أسعارها تبدأ من مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و165 ألف جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين.

أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها مليون و285 ألف جنيه بدلاً مليون و315 ألف جنيه بكاش، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه بكاش باك 30 ألف جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و345 ألف جنيه للفئة الأولى GS.

أما الفئة الثانية GE بسعر مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه بكاش باك 40 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه للفئة الأولي GS.

أما الفئة الثانية GB مليون و275 ألف جنيه بدلاً من مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة GE مليون و345 ألف جنيه بدلاً من و385 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و195 ألف جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB مليون و205 ألف جنيه بدلاً من مليون و255 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة GL مليون و305 ألف جنيه بدلاً من مليون و355 ألف جنيه بكاش باك 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style مليون و415 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه.

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