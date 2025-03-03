كيفية توفير الوقود خلال شهر رمضان.. نصائح مهمة للسائقين

كتب - محمود أمين:

يكثر في شهر رمضان التنقل وقيادة السيارة حيث زيارة الأقارب والسهر في الأجواء الرمضانية، ولعل من أبرز الأمور التي يمكن تحسينها هي استهلاك الوقود أثناء القيادة.

مع كثرة التنقلات بين الزيارات والصلوات، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة استهلاك الوقود؛ لذلك نقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الوقود خلال رمضان:

ضبط ضغط هواء الإطارات

يلعب ضغط الهواء في الإطارات دورًا كبيرًا في تحسين كفاءة استهلاك الوقود. كلما كان الضغط مناسبًا، كلما انخفضت مقاومة السيارة للهواء، مما يقلل من استهلاك الوقود. لكن يجب الانتباه إلى أن الضغط الزائد قد يزيد من خطر انفجار الإطار. لذلك، من المهم فحص الإطارات بانتظام والتأكد من ضبط الضغط وفقًا للتوجيهات.

تخفيف الأوزان في السيارة

إن تحميل السيارة بأوزان زائدة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل ذلك خطرًا على سلامة الركاب، حيث يقلل من قدرة السيارة على المناورة. يفضل التخلص من الأوزان غير الضرورية في السيارة قبل الانطلاق، مما يسهم في توفير الوقود وتحسين الأداء العام.

إيقاف المحرك عند التوقف الطويل

عند التوقف لأكثر من دقيقة، مثلما يحدث عند إشارات المرور أو في حالات الازدحام، ينصح بإيقاف المحرك لتوفير الوقود. المحرك يستهلك الوقود بشكل أسرع عندما يكون في وضع التشغيل أثناء التوقف لفترات طويلة، لذا من الأفضل إيقافه ثم تشغيله عند الحاجة.

تقليل السرعة

السرعة العالية تستهلك الوقود بشكل أسرع. من المهم الحفاظ على السرعة المثالية عند القيادة على الطرق السريعة، والتي تتراوح عادة بين 80 إلى 100 كم/ س. كما يساعد تقليل السرعة أثناء القيادة في المدينة أو في المناطق المزدحمة على تقليل استهلاك الوقود.

الثبات على السرعة

حافظ على ثبات سرعتك قدر الإمكان، حيث يساعد ذلك في تحسين استهلاك الوقود. تجنب الضغط المتكرر على دواسة البنزين واستخدام الفرامل بشكل مفرط. عند الاقتراب من منحدر، يمكن التخفيف من السرعة بشكل تدريجي باستخدام المحرك بدلاً من الفرامل، مما يسهم في توفير الوقود.

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