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في مزاد لوحات السيارات المميزة.. "نص 1" بـ550 ألف جنيه

02:30 م الإثنين 17 مارس 2025
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    جانب من اللوحات المعروضة بالمزاد
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القاهرة - (مصراوي):

يقام حاليًا عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزاد علني إلكتروني لبيع عدد من لوحات السيارات المميزة.

ويتاح للتزايد وفقًا للمعلن في "لوحتك دوت كوم" 5 لوحات مميزة، ويستمر التزايد على أربع لوحات حتى مساء 18 مارس، واللوحة الخامسة متاحة إلى مساء 20 من نفس الشهر.

ووصل سعر لوحة "أ ط 2222" إلى 130.000 جنيه وهي أقل لوحة سعرًا بالمزاد الحالي ويتزايد عليها شخصين، ولوحة "أ س 999" يتنافس لامتلاكها متزايدين ووصل سعرها إلى 380.000 جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "م ع 9" ووصل سعرها 520.000 جنيه ويسعى لامتلاكها خمسة أشخاص، أما اللوحة الرابعة هي "م ر 8888" ووصل سعرها إلى 310.000 جنيه ويتنافس عليها سبعة أفراد.

أما اللوحة الخامسة والأخيرة والتي سجلت أعلى سعر بالمزاد حتى الآن تتكون من أرقام وحروف "ن ص 1" ووصل سعرها إلى الآن 550.000 جنيه، ويتنافس للحصول عليها خمسة أشخاص.

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مزاد لوحات لوحات سيارات
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