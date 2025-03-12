كارلوس غصن: نيسان لن تخرج من مخاطر الإفلاس إلا بشرط واحد

كتب - محمد جمال:

أكد كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي "نيسان" و"رينو"، إن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت أنهيار حصة نيسان بأكثر من 60% خلال السنوات الأخيرة، يعود إلى سوء الأداء في عدة جوانب من بينها استراتيجيات الإنتاج والمبيعات

وأضاف غصن، إلى أن التحديات التي واجهتها شركة نيسان لم تكن متعلقة فقط بتداعيات جائحة كوفيد-19 حيث فشلت نيسان في التكيف مع التحولات السوقية، بينما استطاعت شركات أخرى مثل تويوتا وهوندا التفوق خلال هذه الفترة.

وأشار غصن إلي أن خط إنتاج السيارات في "نيسان" أصبح ضعيفًا جدًا مقارنة بالمنافسين، مضيفًا "خلال الفترة من 4-5 سنوات كانت منتجات نيسان عادية للغاية، ولا يوجد ما يميزها عن الأخرين في السوق، الآن على الشركة العمل على تعزيز جاذبية سياراتها من خلال الابتكار والتطوير" وذلك خلال مقابلة مع العربية Business.

وفيما يخص مستقبل الشركة، أكد غصن أنه إذا لم تجد "نيسان" تحالفات استراتيجية جديدة أو تحسن في مبيعاتها، سيكون من الصعب على الشركة العودة إلى وضعها السابق.

وعبر غصن عن صعوبة تحالف "نيسان" مع "هوندا"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون معقدة نظراً للعلاقات التاريخية المتشابكة بين الشركات اليابانية الكبرى.

ولفت غصن إلى التحديات التي يواجهها قطاع السيارات بشكل عام، مع التركيز على التغيرات السياسية التي قد تؤثر على استراتيجيات الشركات.

وذكر أن سياسة "أميركا أولاً" التي يتبعها الرئيس الأميركي، والتي تهدف إلى دعم صناعة السيارات المحلية، قد تجبر الشركات على تغيير استراتيجياتها وتصنيع المزيد من السيارات في الولايات المتحدة.

وحذر غصن من التسرع في اتخاذ القرارات المرتبطة بصناعة السيارات، مؤكداً على أهمية التحضير لكافة الاحتمالات المستقبلية في حال تم تنفيذ القرارات الجديدة في الولايات المتحدة أو في أسواق أخرى.

اقرأ أيضًا..

أرخص سيارة هاتشباك أوروبية بمصر.. أسعار ومواصفات

قائمة بالسيارات التي تباع بأقل من مليون جنيه.. تبدأ من 630 ألف جنيه

بـ7453 جنيه شهريًا.. قسط أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر