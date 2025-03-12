هيونداي تتصدر تراخيص السيارات الملاكي بمصر في فبراير الماضي

كتب - محمود أمين:

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن تفاصيل وأعداد المركبات الجديدة التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجباريًا خلال شهر فبراير 2025.

وبحسب تقرير المجمعة الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، فقد بلغ عدد المركبات الـ"زيرو" المرخصة في الشهر الماضي 36.944 مركبة.

وبلغ عدد السيارات الملاكي التي تم ترخيصها خلال الشهر الماضي 14.366 سيارة ملاكي من بينها 345 سيارة موديل 2022 و668 سيارة موديل 2023 و2810 موديل 2024 و10543موديل 2025.

واحتلت علامة هيونداي الكورية الجنوبية المركز الأول في قطاع سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر ترخيصًا بـ1.729 سيارة، تلتها نيسان اليابانية بـ1.537 سيارة.

وجاءت شيرى الصينية في المركز الثالث بـ1.517 سيارة، ثم إم جي الصينية بـ1269 سيارة، وخامسًا مرسيدس بنز الألمانية بواقع 760 سيارة، وفى المركز السادس كيا الكورية الجنوبية بـ668 سيارة.

واحتلت سيارات جيتور الصينية المركز السابع بعد ترخيص 617سيارة، وفى المركز الثامن فولكس فاجن الألمانية بـ532 سيارة، و تاسعًا شيفرولية الأمريكية بـ491 سيارة وفى المركز العاشر تويوتا اليابانية بـ417 سيارة.

يشار إلى أن قطاع سيارات الركوب "الملاكي" واصل قيادة السوق نحو النمو، إذ بلغ إجمالي مبيعاته خلال شهر يناير الماضي بحسب بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 7.606 سيارة بنسبة نمو تقدر بـ58.2% على أساس سنوي.

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